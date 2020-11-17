11:20 17.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Нашей стране президент не нужен - неожиданное заявление Гордона

Президент Украине не нужен. Лучше перейти на полностью Парламентскую республики и это будет правильным решением. Такое мнение высказал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Нашей стране президент не нужен - неожиданное заявление Гордона

Он считает, что институт президентства плохо влияет на Украину и вообще лучшим решением было бы полностью отказаться от него. Более оптимальным решением для Украины был бы, по мнению Гордона, формат правления парламентской республики.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Журналист отметил, что отказаться от президента было бы правильным рещением.

"Я бы в Украину сделал парламентской республикой. Думаю, институт президентства нам вовсе не нужен. Как показывает история Украины – для нас институт президентства вреден. Я понимаю, что за такие слова на меня многие обидятся, но говорю как думаю", - сказал журналист.

Также он предлагает сделать двухпалатный Парламент и сократить общее количество народных депутатов.

"У нас слишком большой парламент на данный момент. Даже 300 депутатов для Украины много. Я уверен, что нам бы хватило 150 депутатов и две палаты: 100 депутатов в Верховной Раде и еще 50 в Верхней палате, от каждого региона по два представителя", - заявил Гордон.

Ранее Гордон рассказал, когда Путин уйдет со своей должности.


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