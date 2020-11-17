17:26 17.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100247645:Nataly

Эскалация конфликта в Карабахе: на Баку было оказано давление, - Алиев

Действующий лидер Азербайджана ИльхамВ Алиев заявил, что во время боевых действий на территории Нагорного Карбаха на Баку было оказано давление. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА "Новости".

Эскалация конфликта в Карабахе: на Баку было оказано давление, - Алиев

"Регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов. Я говорил, что никто не может преградить нам путь, мы пойдем до конца", - отметил глава Азербайджана в ходе коныеренции.

Стоит напомнить, что ранее лидеры Российской Федерации, Армении и азербайджанской стороны приняли совместное решение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября текущего года. В Армении начались митинги с просьбой отставки премьера Ермении Николы Пашиняна.

Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября в связи с принятым ранее соглашением. До 15 ноября армянская сторона возвращает себе Кельбаджарский район, а до 1 декабря к Армении должен отойти Лачинский район.

Как сообщалось ранее, на площади Свободы в Ереване начался митинг. Люди требуют отставки армянского премьер-министра Николы Пашиняна. Митинг был организован 17 оппозиционными партиями.


Поделиться

Читайте также:
 
Отставка правительства Шмыгаля: Парламент начал сбор подписей Матч Швейцария - Украина официально отменен "Жестокий уличный босс", - Обама о владельце Кремля Украинская компания завершила испытания препарата от COVID-19: он уже включен в протокол лечения
Проишествия
  • 15:48 Мародерство в ВСУ: военные строят укрепления из домов мирных жителей
  • 12:53 Конец войны в Карабахе: жители сжигают свои дома
  • 11:51 На Донбассе снова стреляют: зафиксировано использование гранатометов
  • 13:46 Сбитый украинский боинг: подозреваемым грозит всего 3 года тюрьмы за 176 погибших
  • 16:10 Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка
  • 13:44 Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе
  • 10:27 "Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко
  • 18:17 Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив