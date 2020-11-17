Эскалация конфликта в Карабахе: на Баку было оказано давление, - Алиев

"Регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов. Я говорил, что никто не может преградить нам путь, мы пойдем до конца", - отметил глава Азербайджана в ходе коныеренции.

Стоит напомнить, что ранее лидеры Российской Федерации, Армении и азербайджанской стороны приняли совместное решение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября текущего года. В Армении начались митинги с просьбой отставки премьера Ермении Николы Пашиняна.

Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября в связи с принятым ранее соглашением. До 15 ноября армянская сторона возвращает себе Кельбаджарский район, а до 1 декабря к Армении должен отойти Лачинский район.

Как сообщалось ранее, на площади Свободы в Ереване начался митинг. Люди требуют отставки армянского премьер-министра Николы Пашиняна. Митинг был организован 17 оппозиционными партиями.