Злодеяния Януковича: Киевский апелляционный суд отменил заочный арест

ВАКС арестовал бывшего заместителе министра топлива и энергетики Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего заместителя министра энергетики времен Виктора Януковича. Накануне он был экстрадирован из Грузии.

В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина Российской Федерации, котрый числится в международном розыске со стороны иностранных спецслужб. Об этом в среду, 11 марта, сообащает прокуратура столицы.

Во Львове отправят под суд докторов, которые не поставили парню вовремя диагноз В Городке Львовской области по причине халатности работников медицинской сферы умер 23-летний Ростислав. Трагедия произошла еще в начале мая текущего года. Молодой парень целых пять дней мучался от острого аппендицита, тогда как работники медицинской сферы оказались не способны поставить верный диагноз молодому парню. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает УРА-Информ.

Стоимость газа вырастет почти на 35%, - Коболев дал комментарии Стоимость газа в Украине зависит от определенного ряда факторов. Об этом сообщил глава украинской компании-монополиста "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает УРА-Информ.

У Лондоні починаються слухання по боргу Януковича Верховний суд Великобританії 9 грудня 2019 року почне слухання у справі про борг Януковічка перед РФ на 3 млрд доларів. Про це повідомляється на сайті суду.

СБУ викрила чиновників, які хотіли приватизувати ділянки вартістю майже 1 млн грн Керівництво Обухівського відділення госгеокадастра і райдержадміністрації Обухівського району хотіло заволодіти елітними гектарами на 1 мільярд гривень. Про це повідомляє прес-центр Служби Безпеки України.

Ахметов знову у виграші: його ДТЕК виграла суд про виплату за передачу електроенергії при експорті Шостий апеляційний адміністративний суд України дав відмову на задоволенні апеляційної скарги НЕК "Укренерго" і Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ). Судом було залишено раніше прийняте рішення без змін, якими було задоволено позов ДТЕК Західенерго, а також скасовані певні положення постанови НКРЕКУ, якими були конкретизовані обов'язки експортерів електроенергії платити тариф за передачу електроенергії. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на Finbalance.

Ощадбанк обзавівся новим главою правління: хто він Вчора, другого листопада 2020 року голова правління Ощадбанку Андрій Пишний завершив свою каденцію на посаді. З третього 3 листопада на пост голови Ощадбанку був прийнятий Сергій Наумов. Про це пише УРА-Інформ з посиланням на Facebook Наумова.

Суд Латвії дозволив конфіскувати гроші колишніх чиновників часів Януковича Суд Латвії прийняв рішення, згідно з яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 мільйонів доларів.

"Суд" в Криму заарештував чотирьох українських рибаків, захоплених в Азовському морі "Суд" в анексованою Керчі заарештував на 10 діб чотирьох громадян України, затриманих в Азовському морі "за незаконний вилов риби". Про це повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС з посиланням на інформацію прес-служби прикордонного управління ФСБ по Криму.

Скандал з КСУ: Комітет Ради оголосив новий конкурс на посаду судді Комітет Верховної Ради України з питань правової політики підтримав оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді КСУ. Рішення підтримали 18 членів Комітету. Про це пише УРА-Інформ з посиланням на онлайн-засідання комітету.