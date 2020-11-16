Злодеяния Януковича: Киевский апелляционный суд отменил заочный арест

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича ;по делу Майдана. Столичный суд назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заседание суда.
Киевский суд рассмотрел апелляцию адвокатов бывшего украинского президента на избрание меры пресечения.
Стоит отметить, что жалоба защиты была удовлетворена частично, также решение Печерского суда столицы от 12 мая 2020 было отменено.
"Назначить новое рассмотрение ходатайства следователя в суде первой инстанции", - огласила председательствующая судья Ольга Юрдига.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в центр Минска беларуские силовики начали стягивать водометы и спецтехнику против митингующих граждан. Аналогичная ситуация была и в других городах беларуского государства.
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