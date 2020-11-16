Крымский коллаборант, который незаконно был избран в Госдуму РФ, Михаил Шеремет заявил о том, что правление на территории украинского государства захватили якобы "националисты и "заокеанские управляющие", в это время у России стоит задача оказать помощь братской стране.

"Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти", - заявил Шеремет.

Также он вновь озвучил нарративы российской пропаганды о том, что Украина после распада СССР не может жить самостоятельно. Несмотря на это, чиновник не объяснил, чем российская оккупация отличается от западной.

"Украинский народ заслуживает, чтобы к руководству пришли действительно патриотически настроенные люди, которые осознают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей" - добавил российский пропагандист и политик.

Ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Европейский Союз и Украина официально не признают таким, поделился своим мнением по поводу продолжения переговоров по решению конфликта на Донбассе в Минске.