В Российской Федерации отреагировали инициативу Министерства иностранных дел Украины по созданию Крымской платформы - международная переговорная площадка по деоккупации украинской АР Крыма, тем самым предложив создать "платформу по деоккупации Украины". Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на "РИА Новости".
Крымский коллаборант, который незаконно был избран в Госдуму РФ, Михаил Шеремет заявил о том, что правление на территории украинского государства захватили якобы "националисты и "заокеанские управляющие", в это время у России стоит задача оказать помощь братской стране.
"Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти", - заявил Шеремет.
Также он вновь озвучил нарративы российской пропаганды о том, что Украина после распада СССР не может жить самостоятельно. Несмотря на это, чиновник не объяснил, чем российская оккупация отличается от западной.
"Украинский народ заслуживает, чтобы к руководству пришли действительно патриотически настроенные люди, которые осознают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей" - добавил российский пропагандист и политик.
Ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Европейский Союз и Украина официально не признают таким, поделился своим мнением по поводу продолжения переговоров по решению конфликта на Донбассе в Минске.
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