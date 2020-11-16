Сенцов в очередной раз негативно высказался о Зеленском: в сети недовольны поведением режиссера

Сенцов в сегодняшнем посте поделился мнением об итогах голосования в США и Молдове, где недавно были избраны новые президента.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Очень приятно, что и в США, и в Молдове граждане смогли выбрать себе адекватных руководителей. Может, когда-то такое счастье не обойдет и украинскую землю", — написал Сенцов.

Такие слова большинстве подписчиков режиссера не понравились. Многие отмечали, что именно благодаря Зеленскому Сенцов сейчас может быть дома и писать такие посты в интернете. Ведь именно благодаря Зеленскому режиссер покинул колонию в РФ, когда президент Украины сумел договориться с Владимиром Путиным. Сенцова также называют неблагодарным.

Однако есть и те, кто заявляет, что Сенцова освободили совсем другие люди, на не Владимир Зеленский.

Ранее Сенцов раскритиковал Зеленского за пост президента о трагедии в Одессе.