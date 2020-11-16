Сенцов в очередной раз негативно высказался о Зеленском: в сети недовольны поведением режиссера

Украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее был освобожден из российского плена, в очередной раз негативно отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском. Он намекнул о том, что Зеленский неадекватный политик.
Сенцов в сегодняшнем посте поделился мнением об итогах голосования в США и Молдове, где недавно были избраны новые президента.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Очень приятно, что и в США, и в Молдове граждане смогли выбрать себе адекватных руководителей. Может, когда-то такое счастье не обойдет и украинскую землю", — написал Сенцов.
Такие слова большинстве подписчиков режиссера не понравились. Многие отмечали, что именно благодаря Зеленскому Сенцов сейчас может быть дома и писать такие посты в интернете. Ведь именно благодаря Зеленскому режиссер покинул колонию в РФ, когда президент Украины сумел договориться с Владимиром Путиным. Сенцова также называют неблагодарным.
Однако есть и те, кто заявляет, что Сенцова освободили совсем другие люди, на не Владимир Зеленский.
Ранее Сенцов раскритиковал Зеленского за пост президента о трагедии в Одессе.
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