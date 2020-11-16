Новый президент Молдовы Санду: плюс ли это для Украины или огромный минус

Политолог Владислав Кульминский поделился своим мнением по поводу того, что принесет Украине победа Санду на выборах и как изменится сотрудничество двух стран после победы первой женщина на выборах президента Молдовы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Отношения резко пойдут в гору и быстро наладятся. Я уверен, что будут официальные визиты, будет наверняка визит на уровне президентов и встреча с президентом Зеленским. Возобновится урегулирование сложных вопросов, стоящих на двусторонней повестке. Сегодня все полностью заморожено", - заявил эксперт.

Он также добавил, что стороны смогут обсудить вопросы Приднестровья, ГЭС на Днестре и делимитации границы, которые были заморожен в последние годы.

Отмечается, что Владимир Зеленский уже поздравил Майю Санду с победой на выборах.

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