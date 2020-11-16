12:52 16.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Новый президент Молдовы Санду: плюс ли это для Украины или огромный минус

Вчера в Молдове прошел второй тур президентских выборов. В них победа одержала проевропейский кандидат Майя Санду. Она набрала 57 процентов голосов и обошла уже бывшего президента страны Игоря Додона на 15 процентов.

Новый президент Молдовы Санду: плюс ли это для Украины или огромный минус

Политолог Владислав Кульминский поделился своим мнением по поводу того, что принесет Украине победа Санду на выборах и как изменится сотрудничество двух стран после победы первой женщина на выборах президента Молдовы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Отношения резко пойдут в гору и быстро наладятся. Я уверен, что будут официальные визиты, будет наверняка визит на уровне президентов и встреча с президентом Зеленским. Возобновится урегулирование сложных вопросов, стоящих на двусторонней повестке. Сегодня все полностью заморожено", - заявил эксперт.

Он также добавил, что стороны смогут обсудить вопросы Приднестровья, ГЭС на Днестре и делимитации границы, которые были заморожен в последние годы.

Отмечается, что Владимир Зеленский уже поздравил Майю Санду с победой на выборах.

Ранее мы сообщали, что новый мэр украинского города умер от коронавируса.


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