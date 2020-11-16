16:24 16.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Налицо тенденция ослабления реальной власти Путина - эксперт

Все больше экспертов и политологов комментируют сенсационную новость в британских таблоидах о том, что у президента России Владимира Путина серьезные проблемы со здоровьем и он уже в ближайшее время может покинуть свою должность.

Налицо тенденция ослабления реальной власти Путина - эксперт

Российский политолог, проживающий в США, Андрей Пионтковский также поделился своим мнением по этому поводу. Он отметил, что старается не комментировать различные конспиративные теории по поводу здоровья Путина, но отмечает, что есть объективные вещи в том, что глава РФ уже полгода сидит в бункере, а также наблюдаются странности в его поведении.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"В последнее время мне удалось переговорить с многими инсайдерами, они подтверждают: налицо тенденция ослабления реальной власти Путина. И не потому, что ему брошен вызов и какие-то люди из его окружения предлагают другую программу. А просто чисто физически – человеку со слабеньким здоровьем и психологическим состоянием, находящимся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы", - заявил эксперт.

Британские таблоиды отмечали, что у Путина может быть болезнь Паркинсона. В 


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