Налицо тенденция ослабления реальной власти Путина - эксперт

Российский политолог, проживающий в США, Андрей Пионтковский также поделился своим мнением по этому поводу. Он отметил, что старается не комментировать различные конспиративные теории по поводу здоровья Путина, но отмечает, что есть объективные вещи в том, что глава РФ уже полгода сидит в бункере, а также наблюдаются странности в его поведении.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"В последнее время мне удалось переговорить с многими инсайдерами, они подтверждают: налицо тенденция ослабления реальной власти Путина. И не потому, что ему брошен вызов и какие-то люди из его окружения предлагают другую программу. А просто чисто физически – человеку со слабеньким здоровьем и психологическим состоянием, находящимся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы", - заявил эксперт.

Британские таблоиды отмечали, что у Путина может быть болезнь Паркинсона. В