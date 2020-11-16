Карантин выходного дня-не лучшее решение: ВР предлагает отменить нововведение

Новым проектом ВР предпологает разрешить принимать посетителей заведениям общественного питания в выходные дни. Ранее был введен запрет на работу таких заведений на выходных. Это касается баров, кафе, ресторанов и др. Также в документе сказано, что предлагается разрешить работу ТРЦ, развлекательных заведений и субъектов торгово-бытового обслуживания населения.

Также в ВР автора проекта отметили, что стоит разрешить работу культурным заведениям, спортзалам, фитнес-центрам и бассейнам.

Такие меры должны быть приняты в связи с негативными тенденциями в украинской экономике, отмечается в пояснительной записке. Верховная Рада рекомендует Кабинету министров в течении трех дней пересмотреть свое решение, которое было принято ранее, о введении карантина выходного дня.

Ранее стало известно, что за первые дни карантина выходного дня, который был введен ранее в Украине, заведения общепита лишились 27% своего оборота.