Байден может предоставить Украине статус главного союзника США - эксперт

Он отметил, что сам Байден не один раз подчеркивал в своих выступлениях, что он будет поддерживать Украину в сопротивлении российской агрессии. Эксперт отметил, что еще в администрации Барака Обамы Байден отвечал за Украину и был главным в этом вопросе. Андрей Пионтковский заявляет, что Украине повезло, что Баден стал президентом США.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"По-моему, вполне созрела ситуация в администрации Байдена для предоставления Украине так называемого статуса Major Non-NATO Ally – главный союзник, не член НАТО. Этот статус есть у Израиля, Южной Кореи, Австралии, Японии, Новой Зеландии. Все они ближайшие союзники НАТО, что дает фактически такой же доступ к военной помощи Соединенных Штатов, как и членство в НАТО", - заявил эксперт.

Ранее мы сообщали, что Байден обратился к избирателям после выборов.