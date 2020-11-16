15:01 16.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Байден может предоставить Украине статус главного союзника США - эксперт

Российский политолог, проживающий в США, Андрей Пионтковский поделился своим мнением по поводу того, как отразится победа Джо Байдена на выборах президента США в отношении Украины.

Байден может предоставить Украине статус главного союзника США - эксперт

Он отметил, что сам Байден не один раз подчеркивал в своих выступлениях, что он будет поддерживать Украину в сопротивлении российской агрессии. Эксперт отметил, что еще в администрации Барака Обамы Байден отвечал за Украину и был главным в этом вопросе. Андрей Пионтковский заявляет, что Украине повезло, что Баден стал президентом США.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"По-моему, вполне созрела ситуация в администрации Байдена для предоставления Украине так называемого статуса Major Non-NATO Ally – главный союзник, не член НАТО. Этот статус есть у Израиля, Южной Кореи, Австралии, Японии, Новой Зеландии. Все они ближайшие союзники НАТО, что дает фактически такой же доступ к военной помощи Соединенных Штатов, как и членство в НАТО", - заявил эксперт.

Ранее мы сообщали, что Байден обратился к избирателям после выборов.


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