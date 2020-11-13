16:09 13.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Кремле наконец-то определились: мы с Украиной теперь не братские народы

В Российской Федерации наконец-то определись, кем являются им жители Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле наконец-то определились: мы с Украиной теперь не братские народы

Он заявил, что украинцы и россияне больше не являются братскими народами. При этом он добавил, что украинцы все еще остаются родственным народом для России. Представитель Путина также добавил, что те, кто не симпатизирует Российской Федерации, "русофобскими антителами".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Политека.

"Мы по-прежнему считаем, что мы остаемся двумя родственными народами, при этом не братскими. Но все-таки за эти годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе", - заявил Песков.

При этом он добавил, что со временем отношение украинцев к Российской Федерации поменяется и "антироссийский иммунитет" пропадает весьма быстро.

"Недавние выборы и итоги этих местных выборов как раз и показали, что антитела не такие сильные уже", - заявил Песков.

Недавно пресс-секретарь Путина также заявил, что Российская Федерация не предавала Армению в вопросе Нагорного Карабаха.


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