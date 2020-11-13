"Украина обрела шанс вырваться из оков Кремля", - политолог о превосходстве Турции над РФ

Он отметил, что Российская Федерация давно приняла политику шантажа в странах СНГ.

Также он отметил, что на территории Украины это Донбасс и АР Крым, в Грузии таким нападкам подверглась Абхазия, в Молдове - Приднестровье, на территории Армении и Азербайджана такой территорией стал Нагорный Карабах, который позволяет Путину влиять сразу на два государства. Как считает политолог, на очереди в планах Кремля - Киргизия, Казахстан и Беларусь, в которой уже начались протесты.

Небоженко отметил, главной преградой Путина являются союзники в тех странах на которые РФ пытается оказать влияние.

"Например, уже сейчас Турция не боится России в Сирии, Ливии, Ираке, Армении, Азербайджане и Украине. Более того, она не только успешно наращивает военно-политическое сотрудничество с Украиной, но, как и Россия, претендует на Крым в качестве миротворческой силы для защиты крымского-татарского населения от репрессий Кремля", - отметил политолог.

Отныне, кроме влиятельных США, у Российской Федерации появился новый сильный противник в обличии турецкого государства во главе с Эрдоганом.

"Всего три года назад все началось с Идлиба в Сирии, а сегодня Турция уже достигла Каспийского моря. В то время как Россия, в своем проекте расширения "русского мира", надолго застряла в войне с Украиной (на Донбассе - ред), а другие страны, каждый по своему, пытаются вырваться из железных объятий Кремля", - подчеркнул эксперт в политике.

Ранее сообщалось, что жители, которые проживают на территориях непризнанного Нагорного Карабаха, сжигают свои дома. По предварительным договоренностям, некоторые районы Карабаха должны быть переданы азербайджанской стороне.