14:59 13.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247579:Nataly

"Украина обрела шанс вырваться из оков Кремля", - политолог о превосходстве Турции над РФ

Турция превратилась в одну из стран, которая может противостоять России. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог и социолог Виктор Небоженко, передает УРА-Информ.

Он отметил, что Российская Федерация давно приняла политику шантажа в странах СНГ.

Также он отметил, что на территории Украины это Донбасс и АР Крым, в Грузии таким нападкам подверглась Абхазия, в Молдове - Приднестровье, на территории Армении и Азербайджана такой территорией стал Нагорный Карабах, который позволяет Путину влиять сразу на два государства. Как считает политолог, на очереди в планах Кремля - Киргизия, Казахстан и Беларусь, в которой уже начались протесты.

Небоженко отметил, главной преградой Путина являются союзники в тех странах на которые РФ пытается оказать влияние.

"Например, уже сейчас Турция не боится России в Сирии, Ливии, Ираке, Армении, Азербайджане и Украине. Более того, она не только успешно наращивает военно-политическое сотрудничество с Украиной, но, как и Россия, претендует на Крым в качестве миротворческой силы для защиты крымского-татарского населения от репрессий Кремля", - отметил политолог.

Отныне, кроме влиятельных США, у Российской Федерации появился новый сильный противник в обличии турецкого государства во главе с Эрдоганом.

"Всего три года назад все началось с Идлиба в Сирии, а сегодня Турция уже достигла Каспийского моря. В то время как Россия, в своем проекте расширения "русского мира", надолго застряла в войне с Украиной (на Донбассе - ред), а другие страны, каждый по своему, пытаются вырваться из железных объятий Кремля", - подчеркнул эксперт в политике.

Ранее сообщалось, что жители, которые проживают на территориях непризнанного Нагорного Карабаха, сжигают свои дома. По предварительным договоренностям, некоторые районы Карабаха должны быть переданы азербайджанской стороне.


Поделиться

Читайте также:
 
Лучшие защитные маски для лица Мужские кроссовки Трамп все-таки признает поражение, но снова выставит кандидатуру на президентских выборах Как жителям ОРДЛО получить пенсию в Украине: важные моменты
Проишествия
  • 12:53 Конец войны в Карабахе: жители сжигают свои дома
  • 11:51 На Донбассе снова стреляют: зафиксировано использование гранатометов
  • 13:46 Сбитый украинский боинг: подозреваемым грозит всего 3 года тюрьмы за 176 погибших
  • 16:10 Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка
  • 13:44 Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе
  • 10:27 "Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко
  • 18:17 Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив