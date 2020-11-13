Скандал с КСУ: Комитет Рады объявил новый конкурс на должность судьи

Стоит отметить, что всоре после принятия данного решения Верховной рады обнародуют информацию о начале конкурса.

Также известно, что кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины будут вносить депутатские фракции и группы.

Ранее Верховная рада Украины уже не смогла назначить судью Конституционного суда Украины. За назначение на данный пост проголосовали лишь 100 нардепов при 226 минимально необходимых.

Как стало известно ранее, действующий украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины новый законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ. Такое решение глава страны принял после решения суда о е-декларациях, также Зеленский предлагает принять его решение "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".