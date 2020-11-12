Угроза новой мировой воны: чешская разведка предупредила об опасности

Соперничество между США, Россией и Китаем является вероятной причиной начала военных действий в мире.

"Возможный глобальный конфликт, к которому движется современный мир, пока находится на первом этапе подготовки. Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", - сказано в документе.

Также авторы отчета заметили рост напряженности между тремя сильными государствами, который негативно отражается на других странах. Между союзниками этих государств также возникают конфликты.

В Чехии отметили, что особую опасность представляет использование передовых технологий. Военный конфликт в мире сейчас уже могут спровоцировать кибернападения и атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщалось ранее, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки по указанию администрации действующего главы государства Дональда Трампа блокирует коммуникацию нового избранного главу государства Джо Байдена с иностранными лидерами.