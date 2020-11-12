12:20 12.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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У Зеленского считают, что в Украине стоит ввести чисто президентскую форму правления

В украинском государстве должна быть чисто президентская форма правления. Действующая форма исполнительной власти не всегда обеспечивает эффективное правление и правильные решения на территории страны. Такое мнение выразил представитель шестого президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью Радио Свобода. Об этом пишет УРА-Информ.

У Зеленского считают, что в Украине стоит ввести чисто президентскую форму правления

Он считает, что разделение полномочий "вызывает дуализм в управлении" в сфере исполнительной власти между президентом Украины и премьер-министром. Вениславский считает, что из-за этого президент должен быть главой исполнительной власти.

Он считает, что исторически и ментально украинцы нуждаются в лидере. Из-за этого должен быть сильный президент и его власть.

"Я думаю, что буду это рекомендовать, а как будет воспринято или не воспринято, будем смотреть", – отметил Вениславский.

Как стало известно ранее, стало известно, где лечится от коронавирусной инфекции президент Украины Владимир Зеленский.


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