У Зеленского считают, что в Украине стоит ввести чисто президентскую форму правления

Он считает, что разделение полномочий "вызывает дуализм в управлении" в сфере исполнительной власти между президентом Украины и премьер-министром. Вениславский считает, что из-за этого президент должен быть главой исполнительной власти.

Он считает, что исторически и ментально украинцы нуждаются в лидере. Из-за этого должен быть сильный президент и его власть.

"Я думаю, что буду это рекомендовать, а как будет воспринято или не воспринято, будем смотреть", – отметил Вениславский.

Как стало известно ранее, стало известно, где лечится от коронавирусной инфекции президент Украины Владимир Зеленский.