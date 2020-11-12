07:08 12.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Началось общее крушение путинской идеи "вставания с колен" - военный эксперт

Военные эксперты продолжают подводить итоги завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе. Практически все согласны с тем, что в этой войне проиграла Армения. Однако многие отмечают и то, что среди проигравших Российская Федерация.

Началось общее крушение путинской идеи

Украинский военный эксперт и член группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец поделился своим мнением по поводу завершения войны в Нагорном Карабахе. Он считает, что военный конфликт завершился полным разгромом Армении, а проигравшей стороной также является и Россия.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Сейчас еще мало кто понимает настоящее значение того, что произошло в Карабахе… На самом деле, произошло не столько военное поражение Армении, сколько началось общее крушение путинской идеи "вставания с колен" и "восстановления империи", - написал Машовец на своей странице в Фейсбук.

Он предполагает, что если брать именно долгосрочную перспективу, то Кремль в этом вопросе проиграл. По его мнению, все мировое сообщество увидело, что зона привилегированных интересов Российской Федерации больше не является неприкосновенной и теперь там можно вести войну и даже побеждать.

Также эксперт отмечает, что союзники Кремля увидели, чего стоят договоренности с Россией.

Ранее мы сообщали, что Армения, Россия и Азербайджан договорились о прекращении конфликта.


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