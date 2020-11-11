Умер премьер-министр Бахрейна: он возглавлял правительство 49 лет

Скончался давний премьер-министр Бахрейна шейх Халифа ибн Салман аль-Халифа, сообщил королевский дворец страны. Политику было 84 года. Он был премьер-министром Бахрейна с 16 декабря 1971 года, то есть возглавлял правительство почти 49 лет.
Как сообщает в среду информационное агентство Бахрейна, премьер-министр скончался сегодня утром в больнице Mayo Clinic в США.
Об этом пишет УРА-Информ.
Король Хамад ибн Иса аль-Халифа объявил неделю официального траура. Церемония похорон состоится после того, как тело будет доставлено в Бахрейн. Она будет ограничена только ближайшими родственниками умершего премьера.
Халифа ибн Салман аль-Халифа был одним из премьер-министров с наибольшим стажем работыво всем мире, который на протяжении десятилетий возглавлял правительство Бахрейна.
Как член династии Халифа, он много лет считался влиятельной фигурой в правительстве Бахрейна. Он был известен своим враждебным отношением к Ирану и симпатией к Саудовской Аравии. В соответствии с конституционной реформой 2002 года он потерял большую часть своих полномочий в пользу короля и парламента, но остался на своем посту. Он считался самым богатым членом королевской семьи.
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