Умер премьер-министр Бахрейна: он возглавлял правительство 49 лет

Как сообщает в среду информационное агентство Бахрейна, премьер-министр скончался сегодня утром в больнице Mayo Clinic в США.

Об этом пишет УРА-Информ.

Король Хамад ибн Иса аль-Халифа объявил неделю официального траура. Церемония похорон состоится после того, как тело будет доставлено в Бахрейн. Она будет ограничена только ближайшими родственниками умершего премьера.

Халифа ибн Салман аль-Халифа был одним из премьер-министров с наибольшим стажем работыво всем мире, который на протяжении десятилетий возглавлял правительство Бахрейна.

Как член династии Халифа, он много лет считался влиятельной фигурой в правительстве Бахрейна. Он был известен своим враждебным отношением к Ирану и симпатией к Саудовской Аравии. В соответствии с конституционной реформой 2002 года он потерял большую часть своих полномочий в пользу короля и парламента, но остался на своем посту. Он считался самым богатым членом королевской семьи.

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