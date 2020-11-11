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КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении действующего главу государства к административной ответственности. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на "Радио Свобода".

КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского

"Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 №231-3 (И) / 2020 открыто конституционное производство по этому делу" - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что пленум Верховного суда Украины 18 сентября решил обратиться в Конституционный суд с просьбой официально растолковать часть 1 статьи 105 Конституции относительно возможного привлечения президента Украины к административной ответственности.

Также Конституционный суд получил обращение Верховного суда, но дата его рассмотрения еще не определена.

Производство открыто из-за того, что 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий украинский президент Владимир Зеленский с делегацией выпил чашку кофе внутри помещения местного кафе в нарушение карантинных ограничений.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины отменил ранее введенные ограничения адаптивного карантина и ввел по всей территории страны одинаковые ограничения. Решение принято сегодня, 11 ноября, на заседании Кабмина.


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