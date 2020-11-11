11:42 11.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Гордон рассказал, когда Путин уйдет со своей должности: узнал интересную информацию

Информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина в британских таблоидах можно было воспринять с улыбкой, если бы не два "но". Об этом заявил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Гордон рассказал, когда Путин уйдет со своей должности: узнал интересную информацию

Он сказал, что после информации британских таблоидов Владимир Путин весьма неожиданно подал законопроект, в котором отмечается, что бывшие президенты России становятся пожизненными сенаторами, а что самое важное, их нельзя судить и допрашивать. А это значит, что Путин после ухода из власти будет иметь полную неприкосновенность.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

По мнению журналиста, Путина потребовались некоторые гарантии, а это значит, что не все так хорошо, как заявляют в Кремле.

Второе, это интервью, которое мне дал профессор Соловей – один из лидеров российской оппозиции в недрах Кремля. Он прямо сказал: Путина не будет в 2021 году по причинам… короче, я так понимаю, по болезни. Все это наводит меня на мысли, что не исключено, что в 2021 году Путин уйдет", - заявил Гордон.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем президента РФ.


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