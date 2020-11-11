11:17 11.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Есть только один победитель: эксперт подвел итоги войны в Нагорном Карабахе

Известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий поделился своим мнением по поводу окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Напомним, что Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение.

Есть только один победитель: эксперт подвел итоги войны в Нагорном Карабахе

Он отметил, что главным проигравшим является Армения, которая понесла серьезные потери, а также и лишилась большой части территории Нагорного Карабаха. В тоже время нельзя назвать и Азербайджан безоговорочным победителем, ведь страна не вернула полностью Карабах, а да и еще и получила на своей территории российских солдат.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал политолога.

"Россию, несмотря на ее длительное и очевидное сопротивление, таки затащили в конфликт напрямую… И увяз Кремль в "миротворчестве" благодаря Турции надолго", - считает Голобуцкий.В 

Он также отмечает, что теперь Россия будет тратить серьезные ресурсы на регион, в котором ее влияние сильно ослабло. Также, по мнению Голобуцкого, такими действиями Москва разожгла пламя радикального исламизма в России, не став на сторону христианства (Армении). Таким образом, свои позиции усилил исламизм в России.

Главным победителем эксперт считает Турцию и Реджепа Эрдогана, который фактически сбросил с себя ответственность за конфликт, однако усилил свои позиции в регионе.

Ранее мы сообщали, что Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе.


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