Выборы в США: республиканцы снова хотят пересчитать голоса

Обвинения президента Дональда Трампа и Республиканской партии относительно нарушений в основном касаются проведения выборов в так называемых Колеблющихся штатах. В течение многих лет они решали, кто из соперничающих кандидатов войдет в Белый дом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Среди наиболее часто упоминаемых - обвинения в массовом изготовлении избирательных бюллетеней. Представители Республиканской партии также утверждают, что карточки для голосования были отправлены на имена умерших и что даты были сфальсифицированы, чтобы не превысить применимый срок доставки.

Они также подают жалобы - как они утверждают - на многократное голосование одними и теми же людьми и непроверенные подлинности подписей избирателей, голосующих заочно.

"Мы должны бороться в судах, чтобы разоблачить мошенничество и заговор, стоящий за этим, чтобы пересчитать и проверить результаты голосования, - сказал адвокат Сидни Пауэлл.

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