12:36 10.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стали известны новые подробности состояния Зеленского

В президентской фракции "Слуга Народа" прокомментировали состояние здоровья Владимира Зеленского, который вчера сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Стали известны новые подробности состояния Зеленского

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что глава государства продолжает выполнять свои функции и чувствует себя нормально.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Президент Зеленский чувствует себя нормально, у него немного повышена температура, но он работает. Каким образом работает? Вчера я принимал участие в совещании, через час тоже буду участвовать", — сказал он.

Также Давид Арахамия раскрыл нюансы, каким именно образом Зеленский проводит совещания. Он отметил, что люди находятся в отдельном кабинете, чтобы не заразиться коронавирусом, потом Владимир Зеленский заходит в отдельный кабинет и по видео связи подключается через видеотерминал.

Таким образом, глава государства принимает участие в конференциях, решает поставленные задачи и работает фактически без помех.

Ранее мы сообщали, что кроме Владимира Зеленского позитивный тест на коронавирус сда и глава Офиса президента Андрей Ермак.


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