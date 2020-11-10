06:56 10.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Мы выгнали Армению из наших земель, как собак - президент Азербайджана после подписания мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал подписание соглашения с Арменией об прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Мы выгнали Армению из наших земель, как собак - президент Азербайджана после подписания мирного договора

"Я говорил вам, что мы выгоним их из наших земель, как собак, и мы сделали это". Он подчеркнул, что доволен "капитуляцией Армении в нагорно-карабахском конфликте".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Согласно опубликованному ранее, стороны соглашения сохранят позиции, которые их вооруженные силы занимали в понедельник. Это означает, что Азербайджан восстановил контроль над частью территории Нагорного Карабаха и прилегающих к нему азербайджанских областей.

Подписание соглашения, разработанного под патронатом России, "принесет в регион прочный мир и согласие, положит конец конфронтации и кровопролитию", - оценил Алиев непосредственно перед подписанием соглашения. Он также поблагодарил Президента России за личный вклад в заключение соглашения.

- Я рад, что сегодня мы можем положить конец политическому и военному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, - сказал он. Алиев выразил надежду, что российские власти внесут отдельный вклад в нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Он в очередной раз раскритиковал руководство Армении. - Никол Пашинян - трус, который боялся подписать декларацию перед телекамерами, - сказал он.


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