Кулеба рассказал о мирном плане Зеленского по Донбассу: Россия будет недовольна

Он отметил, что сейчас Украина занимает более активную позицию в Минских переговорах и предлагает свои варианты решения конфликта на Донбассе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"После того как Зеленский стал президентом тактика ТКГ заметно изменилась в лучшую сторону. Украина стала проактивной. Мы задаем темп переговорам, давим, а не просто отбиваемся… Такие изменения выгодны для Украины. Так в ТКГ обсуждаются наши предложения, а не пытаются нам навязать чужие решения", — сказал Кулеба.

В тоже время глава МИД заявил, что активная позиция Владимира Зеленского в Минских переговорах не нравится российской стороне и они этим недовольны.

"Россия пытается затягивать процесс и получать от этого определенные бонусы. Поэтому я прогнозирую, что РФ будет очень недовольна дальнейшими действиями Украины", - добавил Кулеба.

Ранее мы сообщали, что Россия вводит войска в Нагорный Карабах.