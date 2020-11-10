11:21 10.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кулеба рассказал о мирном плане Зеленского по Донбассу: Россия будет недовольна

Украина поменяла свою стратегию в рамках переговоров Трёхсторонней контактной группы, когда президентом стал Владимир Зеленский. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал о мирном плане Зеленского по Донбассу: Россия будет недовольна

Он отметил, что сейчас Украина занимает более активную позицию в Минских переговорах и предлагает свои варианты решения конфликта на Донбассе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"После того как Зеленский стал президентом тактика ТКГ заметно изменилась в лучшую сторону. Украина стала проактивной. Мы задаем темп переговорам, давим, а не просто отбиваемся… Такие изменения выгодны для Украины. Так в ТКГ обсуждаются наши предложения, а не пытаются нам навязать чужие решения", — сказал Кулеба.

В тоже время глава МИД заявил, что активная позиция Владимира Зеленского в Минских переговорах не нравится российской стороне и они этим недовольны.

"Россия пытается затягивать процесс и получать от этого определенные бонусы. Поэтому я прогнозирую, что РФ будет очень недовольна дальнейшими действиями Украины", - добавил Кулеба.

Ранее мы сообщали, что Россия вводит войска в Нагорный Карабах.


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