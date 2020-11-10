Исчезновение Кернеса: полиция открыла дело...и закрыла

К местным полицейским с таким заявлением обратился руководитель одной из общественных организаций Харькова. Он отметил, что с главой города полностью отсутствует какая-либо связь, а его местоположение неизвестно.

"9 ноября следователь Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины. Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего" - было сказано на сайте полиции.

Стоит отметить, что после выхода такой новости сообщение было удалено с сайта правоохранителей. Там отметили, что новость была снята с сайта как некорректная и неактуальная.

Замдиректора коммуникаций МВД со СМИ Ярослава Тракало отметил, что полиция внесла сведения о пропаже харьковского главы в Единый реестр досудебных расследований по обращению гражданина, как того требует действующий УПК. Вскоре дело было закрыто за отсутствием состава преступления. На текущий момент местонахождение Кернеса известно.

Как сообщалось ранее, политика Twitter в отношении спорных записей Дональда Трампа изменится. Когда Джо Байден будет приведен к присяге в качестве следующего президента США, нынешний лидер страны начнет рассматриваться в Twitter как обычный пользователь сайта, заявили представители компании.