Гордон дал неожиданный прогноз по поводу второго президентского срока Зеленского

Гордон оценил шансы действующего главы государства пойти на второй президентский срок. Журналист отметил, что такое желание на данный момент у президента есть, но об этом еще пока очень рано говорить.

Об том пишет УРА-Информ со ссылкой на Взаперти live.

"Говорить о втором сроке для Зеленского еще рано. Жизнь может быть очень непредсказуема. Взять к примеру, хотя бы коронавирус, никто не знал, что такое случится", - заявил Гордон.

При этом он также отметил, что если ситуация будет развиваться, как она есть сейчас, то выигратьВ следующие выборы Зеленскому не удастся. На данный момент глава государства не может занести себе в актив какую-то сильную победу. Однако, если удастся завершить войну на Донбассе, это может поменять ситуацию.

"Если он сможет вернуть Донбасс, это может стать решающим фактором. Так он может получить хороший шанс", - заявил Гордон.

Ранее Гордон раскритиковал Зеленского за его выступление в Верховной раде перед народными депутатами.