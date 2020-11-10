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Чей Крым? Тихановская дала ответ на извечный вопрос

Ранее кандидат на пост главы Беларуси Светлана Тихановская окончательно определилась со своей позицией относительно того, какому государству принадлежит крымский полуостров. Свою точку зрения лидер беларуской оппозиции рассказала агентству "Укринформ", передает УРА-Информ.

Чей Крым? Тихановская дала ответ на извечный вопрос

По словам лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской, крымский полуостров принадлежит Украине.

"Моя личная точка зрения - есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - отметила Тихановская.

При этом, женщина отметила, что в данный момент не имеет законного основания говорить от имени будущего президента государства. Она считает, что у будущего главы государства может быть своя определенная позиция, как и у народа страны.

Длительный период времени Тихановская уклонялась от ответов на вопрос о принадлежности Крыма и временно окккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

Как сообщалось ранее, в прошлом глава Генерального штаба Украины Владимир Замана заявил об умышленном уничтожении и сокрытии важнейших документов о "вторжении российской армии в Крым" в 2014 году и о якобы героическом сопротивлении ВСУ.


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