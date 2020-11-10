Чей Крым? Тихановская дала ответ на извечный вопрос

По словам лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской, крымский полуостров принадлежит Украине.

"Моя личная точка зрения - есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - отметила Тихановская.

При этом, женщина отметила, что в данный момент не имеет законного основания говорить от имени будущего президента государства. Она считает, что у будущего главы государства может быть своя определенная позиция, как и у народа страны.

Длительный период времени Тихановская уклонялась от ответов на вопрос о принадлежности Крыма и временно окккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

Как сообщалось ранее, в прошлом глава Генерального штаба Украины Владимир Замана заявил об умышленном уничтожении и сокрытии важнейших документов о "вторжении российской армии в Крым" в 2014 году и о якобы героическом сопротивлении ВСУ.