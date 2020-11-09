Вернуть Крым может быть легче, чем территории ОРДЛО, - Резников

"История с Крымом и возвращение Крыма назад в Украине полноценно как оккупированную сегодня территорию будет иметь даже более, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", - подчеркнул министр.

Также Резников добавил, что понимает важность решения вопроса замещения населения во время оккупации, которое произошло на полуострове.

"Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть так же гибридные ходы", - сказал Резников.

Как стало известно ранее, часть российских чиновников выступает против того, того, чтобы присоединять ОРДЛО к составу Российской Федерации. Это не выгодно из-за финансовых последствий такого решения.