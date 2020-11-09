14:29 09.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Вернуть Крым может быть легче, чем территории ОРДЛО, - Резников

Вернуть Украине контроль над оккупированным Российской Федерацией Крымом может быть даже легче, нежели над территориями Донецкой и Луганской области. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал переговорщик от Украины ТКГ и министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает УРА-Информ.

Вернуть Крым может быть легче, чем территории ОРДЛО, - Резников

"История с Крымом и возвращение Крыма назад в Украине полноценно как оккупированную сегодня территорию будет иметь даже более, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", - подчеркнул министр.

Также Резников добавил, что понимает важность решения вопроса замещения населения во время оккупации, которое произошло на полуострове.

"Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть так же гибридные ходы", - сказал Резников.

Как стало известно ранее, часть российских чиновников выступает против того, того, чтобы присоединять ОРДЛО к составу Российской Федерации. Это не выгодно из-за финансовых последствий такого решения.


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