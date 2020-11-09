В Кремле истерика после победы Байдена, это удар для Путина - эксперт

Он считает, что победа Байдена является огромным поражением для президента РФ Владимира Путина. При этом он отмечает, что дело даже не в теориях о том. Что Трамп является агентом Кремля, а ситуация в совсем другом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Это колоссальное поражение для Путина, просто истерика принимает невероятные масштабы. Дело не в теориях, что Трамп агент Путина, зависим от него, я не особо в это верю. Все еще гораздо хуже. Убеждения Трампа, человека безграмотного во внешней политике, полностью соответствовали российским интересам", — заявил он.

Эксперт отмечает, что на руку Москвы играло то, что трамп был не в лучших отношениях с НАТО. Андрей Пионтковский отмечает, что фактически именно президент США является лидером НАТО и он определяет, что делать при угрозах.

"Это сильнейший удар по самым агрессивным кругам в Москве", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Путин уже в ближайшее время может покинуть свою должность.