В Кремле истерика после победы Байдена, это удар для Путина - эксперт

Российский политолог Андрей Пионтковский поделился своим мнение о практически 100 процентной победе Джо Байдена на выборах президента США для Российской Федерации.
Он считает, что победа Байдена является огромным поражением для президента РФ Владимира Путина. При этом он отмечает, что дело даже не в теориях о том. Что Трамп является агентом Кремля, а ситуация в совсем другом.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
"Это колоссальное поражение для Путина, просто истерика принимает невероятные масштабы. Дело не в теориях, что Трамп агент Путина, зависим от него, я не особо в это верю. Все еще гораздо хуже. Убеждения Трампа, человека безграмотного во внешней политике, полностью соответствовали российским интересам", — заявил он.
Эксперт отмечает, что на руку Москвы играло то, что трамп был не в лучших отношениях с НАТО. Андрей Пионтковский отмечает, что фактически именно президент США является лидером НАТО и он определяет, что делать при угрозах.
"Это сильнейший удар по самым агрессивным кругам в Москве", - добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что Путин уже в ближайшее время может покинуть свою должность.
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