Решающий штат США приостановил подсчет голосов: там дают 16 голосов выборщиков

Известно, что в Джорджии осталось посчитать всего 14 097 голосов.

Большее количество голосов избирателей должны были досчитать в пригородах Атланты (районы Гвиннетт и Клейтон). В этих районах кандидат в президенты США Джо Байден имеет очень высокую поддержку. Также известно, что доля голосовавших за него путем почтовых бюллетеней составляет около 80%.

Действующей глава Белого дома Дональд Трамп пока что опережает своего соперника в этом штате. Разница между кандидатами в 1805 голосов избирателей.

Победа в американском штате Джорджия обеспечивает кандидату на пост главы государства 16 голосов выборщиков.

Как стало известно ранее, кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил в четверг (5 ноября), что не сомневается в своей победе на выборах. Он также призвал к миру и терпению в продолжающемся процессе подсчета голосов.