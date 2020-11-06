Решающий штат США приостановил подсчет голосов: там дают 16 голосов выборщиков

Американский штат Джорджия на ночь остановил оглашение и подсчет голосов избирателей. При том. что посчитать осталось немного больше 14 тысяч бюлетней. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на CNN.
Известно, что в Джорджии осталось посчитать всего 14 097 голосов.
Большее количество голосов избирателей должны были досчитать в пригородах Атланты (районы Гвиннетт и Клейтон). В этих районах кандидат в президенты США Джо Байден имеет очень высокую поддержку. Также известно, что доля голосовавших за него путем почтовых бюллетеней составляет около 80%.
Действующей глава Белого дома Дональд Трамп пока что опережает своего соперника в этом штате. Разница между кандидатами в 1805 голосов избирателей.
Победа в американском штате Джорджия обеспечивает кандидату на пост главы государства 16 голосов выборщиков.
Как стало известно ранее, кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил в четверг (5 ноября), что не сомневается в своей победе на выборах. Он также призвал к миру и терпению в продолжающемся процессе подсчета голосов.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг