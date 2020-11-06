Кто лучше для Украины Байден или Трамп - эксперт рассказал за кого болеть украинцам

Кто же будет лучшим вариантом для Украины? Своим мнением по этому поводу поделился политтехнолог, журналист Тарас Березовец. Он считает, что если все-так выиграет Трамп, то нынешние отношения между США и Украиной сохранятся, вряд ли стоит ждать каких-то изменений в этом направлении. А вот победа Байдена может перезапустить отношения между двумя странами.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Более усилятся требования по антикоррупционной реформе. Байден в Украине был 13 раз, в качестве вице-президента. Он нашу ситуацию знает "от" и "до". С Байденом Зеленскому будет работать намного сложнее", - заявил эксперт в своем канале.В

В тоже время Тарас Березовец добавил, что Байден будет более активен в введении санкций против России.

"В случае победы Байдена ближайшие полгода будет "пересменка" и период неопределенности. Эти полгода не будут спокойными. Это время будет опасным и для Украины… Но в целом общий курс на поддержку Украины, на антироссийские санкции сохранится", - заявил эксперт.

Ранее Байден уже заявил о своей победе на выборах.