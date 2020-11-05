Выборы в США: Байден побеждает в Мичигане, ему не хватает двух штатов до президентства

Уже днем ​​после подсчета 95 процентов голосов, отданных в Мичигане на президентских выборах в США во вторник Джо Байден с результатом в 49,39 процента опережает нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа, который набрал 49,08 процента голосов. Вечером по киевскому времени было объявлено, что Байден получит 16 голосов выборщиков в Мичигане. Это дает ему в общей сложности 253 голоса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

- Вчера мы доказали, что демократия - это основа этой нации, как она была основой на протяжении двух веков. Даже перед лицом пандемии на этих выборах проголосовало больше американцев, чем когда-либо в нашей истории. Проголосовало более 150 миллионов человек. "Это потрясающе", - сказал Джо Байден.

Демократ сейчас ожидает результатов от двух штатов, в которых он фаворит, - Аризоны и Невады. В общей сложности они обеспечивают 17 голосов выборщиков, что означает, что Джо Байден наберет 270 голосов, необходимых для победы в выборах.

Ранее мы сообщали о ситуации в ключевых штатах.