14:12 05.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Раде разблокировали рассмотрение бюджета на 2021 год

Народные избранники на внеочередном заседании Верховной Рады Украины приняли за основу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, необходимый для принятия Государственного бюджета на 2021 год. Такое решение поддержали 253 украинских нардепа. Об этом пишет УРА-Информ.

В Раде разблокировали рассмотрение бюджета на 2021 год

Данным законопроектом предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс Украины, которые связаны с необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы украинского государства.

Ними предусматривается предоставление Министерству финансов Украины права на осуществление соглашений с украинскими деривативами, включая также их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу. Также и за счет осуществления государственных заимствований выше объемов, которые были определены на текущий бюджетный период законом о Государственном бюджете Украины;

Помимо этого, предусмотрено введение инструмента предоставления государственных гарантий на портфельной основе, которые направлены на поддержку украинским государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего бизнеса путем гарантирования украинским государством частичного выполнения обязательств, которые не превышают 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитных средств и 80% по каждому отдельному кредиту.

Как сообщалось ранее, НАК "Нафтогаз Украины" объявил тендер на юридические консультации для исследования возможности инициировать арбитражное производство против Словацкой Республики.


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