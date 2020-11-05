В Кремле отреагировали на план Украины по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает был ли передан план по урегулированию ситуации на Донбассе российской стороне, но уже отметил, что его суть отличается от сути Минских соглашений.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированной в Минских договоренностях. Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план передан российской стороне", – сказал спикер президента Российской Федерации.

В тоже время он отметил, что российская позиция по данному вопросу будет точно сформирован в ближайшее время.

Также пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о возможной будущей встрече лидеров "Нормандского формата". Он отметил, что пока еще не все пункты исполнены с парижской встречи и рано говорить о следующем мероприятии.

Согласно плану Кравчука, война на Донбассе должны была бы закончиться в начале 2021 года.