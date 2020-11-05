11:42 05.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Украинку избрали в Парламент США: это произошло впервые в истории

Победительницей на выборах в Палату представителей Конгресса США от 5 округа штата Индиана стала Виктория Спартц. Примечательным фактом является то, что она является этнической украинкой.

Украинку избрали в Парламент США: это произошло впервые в истории

Она родилась первого октября 1978 в городе Носовка Черниговской области, Украинской ССР. Спартц получила высшее экономическое образование в Украине, а США проживает с 2000 года.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на UaPost.

Спарц на выборах сумела выиграть у бывшего депутата законодательного собрания штата от Демократической партии Кристины Хейл. Она сумела опередить ближайшего конкурента на шесть процентов. В общей сложности за нее проголосовало 187000 избирателей, однако цифра точно будет меняться, ведь подсчитано 89% протоколов.

Кроме Хейл и Спарц за место в Конгрессе США соревновалось еще четыре кандидата, в том числе Дэна Шмидта, ранее работавший с бывшим губернатором Майком Пенсом, а также Меган Уайлз, президента Совета города Ноблсвиль.

Виктория Спартц – первая этническая украинка, которая будет представлена в американском Парламенте.

Ранее мы сообщали последние результаты выборов президента США.


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