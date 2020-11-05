Они просто разорвут Украину: Гордон рассказал, что будет если Зеленский уйдет

По его мнению, уход Зеленского обернется полной катастрофой для Украины. Гордон отметил, что за президентство в таком случае будут бороться Петр Порошенко и Виктор Медведчук, а это в свою очередь приведет к полному расколу страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Но эти двое разорвут страну. Просто разорвут. А есть политик, который вместо Зеленского может объединить страну? Зеленского поддерживают оба фланга. А есть еще один человек, который может быть по центру, не прозападный и не провосточный, а проукраинский? Такого человека нет. А если такого человека нет, тогда не надо говорить об уходе Зеленского. Иначе его уход будет равен украинской катастрофе", - заявил Гордон.

Ранее бывший глава Офиса президента Андрей Богдан поделился своим мнением о словах Владимира Зеленского о том, что он хочет пойти на второй президентский срок. Он отметил, что Зеленскому сначала нужно первый срок досидеть и справиться с проблемами в стране.