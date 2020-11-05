Гордон рассказал правду, почему Зеленский уволил Богдана

Журналист отметил, что Богдан лишился должности из-за своего поведения. Он отметил, что экс-глава Офиса президента просто не умеет себя вести на людях и это в коечном итоге надоело Владимиру Зеленскому. Поэтому глава государств принял решение уволить Ермака.

В тоже время Гордон отметил, что Богдан был единственным человеком в команде президента, который имел богатый опыт государственного управления. Он принес большую пользу Зеленскому.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Богдан, о чем я ему говорил, не умеет себя вести, к сожалению. Это сыграло решающую роль. Просто это в один прекрасный момент надоело дружно всем", - сказал журналист.

Гордон добавил, что в один момент Зеленскому просто надоело терпеть "панибратство" со стороны Богдана и тот пошел на радикальный шаг.

"Сегодня вы на ты, Андрюха, Вовка и так далее. Завтра он президент, а ты глава Офиса. И уже Владимир Александрович. Уже на вы", - заявил журналист.

Ранее Андрей Богдан поделился своим мнением о словах Владимира Зеленского о том, что он хочет пойти на второй президентский срок.