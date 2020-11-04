Впервые в истории американцы выбрали трансгендера на выборах в Сенат

"Макбрайд, известная активистка ЛГБТК, легко выиграла борьбу за место в Сенате штата Делавэр", - сообщает источник.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NBC.

Как отмечает радиостанция, 30-летняя Макбрайд - не только первый в истории трансгендерный сенатор, то есть человек, сменивший пол, но и самый высокопоставленный трансгендерный представитель американских властей.

30-летняя Макбрайд, представляющий Демократическую партию, победил республиканца Стива Вашингтона.

- Я посвятила свою жизнь борьбе за то, чтобы у людей было чувство собственного достоинства, душевное спокойствие и справедливые возможности, - сказала МакБрайд, объявив о своем участии в выборах.

Ранее мы сообщали, что в США также проходят президентский выборы. Джо Байден уже выступил перед американцами после оглашения предварительных результатов в нескольких штатах. В свою очередь Трамп уже заявил о своей победе.