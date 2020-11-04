10:39 04.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Впервые в истории американцы выбрали трансгендера на выборах в Сенат

Сара Макбрайд выиграла выборы в Сенат штата Делавэр. Это первый раз, когда трансгендер стал сенатором штата в США.

Впервые в истории американцы выбрали трансгендера на выборах в Сенат

"Макбрайд, известная активистка ЛГБТК, легко выиграла борьбу за место в Сенате штата Делавэр", - сообщает источник.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NBC.

Как отмечает радиостанция, 30-летняя Макбрайд - не только первый в истории трансгендерный сенатор, то есть человек, сменивший пол, но и самый высокопоставленный трансгендерный представитель американских властей.

30-летняя Макбрайд, представляющий Демократическую партию, победил республиканца Стива Вашингтона.

- Я посвятила свою жизнь борьбе за то, чтобы у людей было чувство собственного достоинства, душевное спокойствие и справедливые возможности, - сказала МакБрайд, объявив о своем участии в выборах.

Ранее мы сообщали, что в США также проходят президентский выборы. Джо Байден уже выступил перед американцами после оглашения предварительных результатов в нескольких штатах. В свою очередь Трамп уже заявил о своей победе.


  
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