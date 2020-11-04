Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных

"Они бегали по центру города и создавали проблемы. Мы дали возможность разойтись, а они предпочли остаться, поэтому мы приняли решение их арестовать" - отметили в полиции.

Также в числе задержанных были и граждане, которые стояли на пероне в ожидании поезда. Некоторые задержанные не имеют отношения к протестам, пишут комментаторы.

Due to a large and unruly crowd, the LAPD has declared an unlawful assembly & issued a dispersal order at 18th Street & Figueroa. At this time, anyone in the area is to leave immediately and follow all orders from any police officer. This area is now closed. pic.twitter.com/Wj6ztlFIPJ — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020

"Вы арестовали юристов, журналистов и случайных прохожих", - пишут люди под постом.

Как сообщалось ранее, в ;ключевых американских штатах еще не закончили подсчет голосов избирателей. В Висконсине отметили, что сегодня не успеют дать результаты подсчета голосов. Мичиган отметил, что им нужно время до пятницы, чтоб подсчитать все голоса. В ближайшее время не стоит ждать результатов и от Пенсильвании.