Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных

"Они бегали по центру города и создавали проблемы. Мы дали возможность разойтись, а они предпочли остаться, поэтому мы приняли решение их арестовать" - отметили в полиции.

Также в числе задержанных были и граждане, которые стояли на пероне в ожидании поезда. Некоторые задержанные не имеют отношения к протестам, пишут комментаторы.

Due to a large and unruly crowd, the LAPD has declared an unlawful assembly & issued a dispersal order at 18th Street & Figueroa. At this time, anyone in the area is to leave immediately and follow all orders from any police officer. This area is now closed. pic.twitter.com/Wj6ztlFIPJ