14:23 03.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Секретное совещание в кабинете Разумкова: спикер созвал глав фракций

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании украинского парламента и пригласил глав фракций и групп на совещание в свой личный кабинет, где нет прессы. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на корреспондента УНН.

Секретное совещание в кабинете Разумкова: спикер созвал глав фракций

"Поступило заявление от двух депутатских фракций и групп о реальном перерыве. Пожалуйста, главы депутатских фракций и групп, соберитесь в моем кабинете и я приглашаю Даниила Гетманцева", - сообщил Разумков.

Стоит отметить, что украинская ВР на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть определенный перечень законопроектов. К ним относиться и урегулирование дистанционной работы и обеспечение эпидемического благополучия украинских граждан во время коронавирусной пандемии.

Как стало известно ранее, у президента Украины Владимира Зеленского есть одна, ключевая ошибка.


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