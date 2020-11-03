Секретное совещание в кабинете Разумкова: спикер созвал глав фракций

"Поступило заявление от двух депутатских фракций и групп о реальном перерыве. Пожалуйста, главы депутатских фракций и групп, соберитесь в моем кабинете и я приглашаю Даниила Гетманцева", - сообщил Разумков.

Стоит отметить, что украинская ВР на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть определенный перечень законопроектов. К ним относиться и урегулирование дистанционной работы и обеспечение эпидемического благополучия украинских граждан во время коронавирусной пандемии.

Как стало известно ранее, у президента Украины Владимира Зеленского есть одна, ключевая ошибка.