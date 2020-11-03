12:09 03.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Порошенко затеял госпереворот, он готовился уже давно - Жвания

Бывший президент Украины Петр Порошенко затеял государственный переворот. Такое мнение выразил бывший соратник Порошенко, украинский политик Давид Жвания.

Порошенко затеял госпереворот, он готовился уже давно - Жвания

В новом опубликованном видео на ютуб на своем канале бывший народный депутат отметил, что переворот планируется уже с начала 2020 года. После выборов уже появился четкий план, и "заговорщики" уже начали действовать.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Вести.

"Во главе заговора стоит Петр Порошенко. Он понимает, что законным образом он никогда больше не станет президентом. Как и в 2013 году, он хочет обмануть судьбу, обмануть народ Украины и снова получить власть", - сказал он.

Он отметил, что получил эту информацию от соратников Порошенко, с которым поддерживает отношения. Жвания добавил, что пятый президент Украины лично руководит заговором.

Он отметил, что к действиям подтолкнули результаты местных выборов, где Порошенко в западных областях сумел получить большинство в облсоветах и в нужный момент регионы просто перестанут подчиняться Киеву.

"Цель – расшатать ситуацию в стране, сделать ее неуправляемой и вынудить президента досрочно уйти в отставку. После этого будут назначены досрочные парламентские и президентские выборы", - отметил Жвания.

Ранее Жвания уже не раз критиковал Порошенко.


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