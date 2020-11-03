Партия "Слуга Народа" на грани развала: в ВР может появится новая коалиция

Президент Украины Владимир Зеленский требует принятия его законопроекта о том, чтобы распустить КСУ, в тоже время народные депутаты от фракции "Слуга Народа" не согласны с главой государства и не намерены поддерживать его законопроект. В свою очередь президент угрожает, что все может закончиться роспуском Верховной Рады.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

Там отмечают, то президентская фракция в итоге может развалиться, а вместо монобольшинства в Парламенте может появиться новая коалиция.

"В кулуарах пошли слухи, что партия Слуга Народа на грани развала. Если сейчас стороны не договорятся, то политический кризис усилится. В Верховной раде может исчезнуть «монобольшинство» и может появится новая коалиция. Интересно у кого из сторон окажутся «яйца» крепче и кто даст «заднюю» первый?", - пишет канал.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленкий также может уволить спикера Парламента Дмитрия Разумкова.