КСУ казнить нельзя помиловать: ВР объявила список судей, который просят сложить полномочия

“Учитывая решение Конституционного Суда Украины № 13р/2020 от 27 октября 2020 года и его влияние на часть антикоррупционного законодательства, что несет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной структуры Украины и ставит под сомнение ряд обязательств Украины, стремясь избежать подобных ситуаций в будущем народные депутаты Украины, подписавшие это заявление отмечают важность работы Конституционного Суда Украины, как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции, который выступает одновременно и рычагом сбалансирования системы государственной власти и защитником от любых законодательных искажений тех фундаментальных норм и принципов, установленных основным Законом призывают Конституционный Суд Украины принять все необходимые меры, по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного украинским государством европейского и евроатлантического курсов" - отметил в своей речи Бакумов.

Список судей, которых просят сложить свои полномочия:

- Тупицкого Александра Николаевича;

- Городовенко Виктора Валентиновича;

- Завгороднюю Ирину Николаевну;

- Касминина Александра Владимировича:

- Кривенко Виктора Васильевича;

- Литвинова Александра Николаевича;

- Мойсыка Владимира Романовича;

- Саса Сергея Владимировича;

- Слиденко Игоря Дмитриевича;

- Филюка Петра Тодосьовича;

- Юровскую Галину Валентиновну;

Он попросил вышеперечисленных граждан сложить свои полномочия судьи Конституционного Суда Украины по собственному желанию или же подать в отставку незамедлительно.

Как сообщалось ранее, судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко на словах пригрозил действующему главе государства Владимиру Зеленскому началом ожесточенной борьбы в случае роспуска суда.