Американцы ставят на победу Байдена: на Уолл-стрит резко подорожали акции

Стоит отметить, что промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,9%, или 510 пунктов. Также известно, что индекс широкого американского рынка S&P 500 поднялся на 1,8%, а Nasdaq Composite - на 1,4%.

Давно известно, что фондовый рынок отдает предпочтение Республиканской партии. Однако, инвесторы все же хотят, чтобы власти приняли дополнительный антикризисный пакет для поддержки американской экономики. Она снова потерпела крушение на фоне роста числа заболевших новым видом коронавирусной пневмонии. Также стоит отметить, что американские инвесторы прогнозируют, что победа кандидата в президенты демократа Байдена увеличит шансы на поддержку еще одного пакета стимулов для экономики США.

Инвесторы придерживаются мнения, что победа Байдена принесет меньше рисков для американского рынка акций в недалеком будущем. Даже если такие доводы окажутся неубедительными, то эксперты полагают, что есть и ряд других факторов, которые указывают на победу демократа Джо Байдена.

"При любом сценарии выборов мы ожидаем фискального пакета в размере $1,5 триллиона, возможно, уже сразу после выборов", - подчеркнул экономист Citi Эндрю Холленхорст.

Как сообщалось ранее, 3 ноября, американцы направляются на избирательные участки для избрания президента.