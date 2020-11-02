15:36 02.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100247363:Nataly

Противостояние Макрона и мусульман: "Франция не позволит нарушать закон от имени какой-либо религии"

Французский президент Эммануэль Макрон уверил, что во Франции к мусульманам относятся так же, как и к представителям других религиозных конфессий, и они могут свободно исповедовать свою религию, но при этом не убивать граждан Франции. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на главу Франции в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Противостояние Макрона и мусульман:

"У нашей страны нет проблем ни с какой религией, отношение к мусульманам во Франции такое же, как и к представителям других конфессий. Мусульмане могут свободно исповедовать свою веру" - уточнил он.

Во Франции на законодательном уровне запрещен шовинизм, нацизм и любая иная диксскриминация.

Президент также добавил, что власти Франции не позволят от имени религии нарушать законы государства, которым он управляет.

"Я понимаю чувства мусульман, но моя роль — также защищать права, в том числе право из прав французского народа на свободу слова, это не официальные СМИ печатают карикатуры, это независимые СМИ, но это не значит, что я лично поддерживаю все, что говорится, пишется или рисуется», — заметил президент Франции.

Как сообщалось ранее, один человек погиб, а несколько получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом возле церкви в Ницце.


Поделиться

Читайте также:
 
Несколько секунд, чтобы определить коронавирус: британцы разработали новый тест Путин сейчас сильно обеспокоен - журналист рассказал, что тревожит президента РФ Заморозки и мокрый снег: синоптики решили удивить украинцев Чиновники, покинувшие Лукашенко, ждут смены власти в Беларуси
Проишествия
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок
  • 12:29 Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив