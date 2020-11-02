Противостояние Макрона и мусульман: "Франция не позволит нарушать закон от имени какой-либо религии"

"У нашей страны нет проблем ни с какой религией, отношение к мусульманам во Франции такое же, как и к представителям других конфессий. Мусульмане могут свободно исповедовать свою веру" - уточнил он.

Во Франции на законодательном уровне запрещен шовинизм, нацизм и любая иная диксскриминация.

Президент также добавил, что власти Франции не позволят от имени религии нарушать законы государства, которым он управляет.

"Я понимаю чувства мусульман, но моя роль — также защищать права, в том числе право из прав французского народа на свободу слова, это не официальные СМИ печатают карикатуры, это независимые СМИ, но это не значит, что я лично поддерживаю все, что говорится, пишется или рисуется», — заметил президент Франции.

Как сообщалось ранее, один человек погиб, а несколько получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом возле церкви в Ницце.