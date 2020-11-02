Лидер президентской гонки в Молдове сделал важное заявление по Украине

Вчера, первого ноября, в Молдове состоялись президентские выборы. Первое место заняла Майя Санду с результатом 36,16% голосов. Она является проевропейским кандидатом.
Она отметила, что если выиграет выборы, то намерена перегрузить отношения своей страны с Украины, а также с Румынией. Майя Санду отметила, что действующий глава государства Игорь Додон за четыре года так и не был приглашен в Киев.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
"Нынешний президент не получил приглашения ни из Киева, ни из Бухареста за 4 года. Это говорит о том, что его не уважают, и это очень плохо для страны, потому что нам нужны хорошие отношения с соседями. И я обязательно буду способствовать тому, чтобы у нас были хорошие отношения", - сказала она.
Отметим, что вторым стал действующий глава государства Игорь Додон – 32,61% голосов. Теперь стране ожидается второй тур выборов.
Ранее Додон заявлял, что на его жизнь может готовиться покушение со стороны украинской организации.
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