Лидер президентской гонки в Молдове сделал важное заявление по Украине

Она отметила, что если выиграет выборы, то намерена перегрузить отношения своей страны с Украины, а также с Румынией. Майя Санду отметила, что действующий глава государства Игорь Додон за четыре года так и не был приглашен в Киев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Нынешний президент не получил приглашения ни из Киева, ни из Бухареста за 4 года. Это говорит о том, что его не уважают, и это очень плохо для страны, потому что нам нужны хорошие отношения с соседями. И я обязательно буду способствовать тому, чтобы у нас были хорошие отношения", - сказала она.

Отметим, что вторым стал действующий глава государства Игорь Додон – 32,61% голосов. Теперь стране ожидается второй тур выборов.

Ранее Додон заявлял, что на его жизнь может готовиться покушение со стороны украинской организации.