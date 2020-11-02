Кравчук рассказал о новом плане Украины по Донбассу: будем двигаться дальше

Украина разрабатывает совершенно новый план по поводу выхода ситуации с Донбассом. Страна намерена сделать все, чтобы урегулировать военный конфликт на востоке.
Бывший президент Украины, представитель страны в ТКГ Леонид Кравчук рассказал о новом стратегическом плане. Он отметил, что Украина намерена предоставить новую стратегию по Донбассе во время Нормандской встречи, которая должна состояться в ближайшее время.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на lifedon.com.ua.
"Сейчас украинская сторона готовит план действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Его проект мы готовы представить на ["нормандской"] встрече в ближайшее время и посмотреть на предложения всех сторон", – заявил глава делегации Украины в ТКГ.
Он также отметил, что в данный момент Украина находится в лучшей переговорной ситуации, чем это было ранее.
Кравчук также предполагает, что новый план по Донбассу будет принят и стороны будут двигаться дальше в этом вопросе.
Ранее член ТКГ по Донбассу раскрыл настоящий план Кремля по ситуации на востоке Украины.
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