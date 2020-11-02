Кравчук рассказал о новом плане Украины по Донбассу: будем двигаться дальше

Бывший президент Украины, представитель страны в ТКГ Леонид Кравчук рассказал о новом стратегическом плане. Он отметил, что Украина намерена предоставить новую стратегию по Донбассе во время Нормандской встречи, которая должна состояться в ближайшее время.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на lifedon.com.ua.

"Сейчас украинская сторона готовит план действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Его проект мы готовы представить на ["нормандской"] встрече в ближайшее время и посмотреть на предложения всех сторон", – заявил глава делегации Украины в ТКГ.

Он также отметил, что в данный момент Украина находится в лучшей переговорной ситуации, чем это было ранее.

Кравчук также предполагает, что новый план по Донбассу будет принят и стороны будут двигаться дальше в этом вопросе.

Ранее член ТКГ по Донбассу раскрыл настоящий план Кремля по ситуации на востоке Украины.