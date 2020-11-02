Чиновники, покинувшие Лукашенко, ждут смены власти в Беларуси

"Любой демократический президент Белоруссии с учетом комплекса связей будет вынужден проводить политику особых отношений с Россией. Пусть он будет самый прозападный. Другое дело, что у президента Валерия Цепкало, президента Светланы Тихановской, президента Виктора Бабарико эти особые отношения будут совсем другими. Они будут более честные, прагматичные. Для самой России это будет удобнее" - отметил Лещеня.

Также бывший чиновник, который занимался управделами президента Анатолий Котов после своего увольнения в августе из-за несогласия с действиями местного правительства в отношении протестующих, выразил надежду на то, что белоруской оппозиции удасться выстроить адекватные отношения с мировым сообществом.

"Ставка на Лукашенко играет на то, что в белорусском обществе появятся антироссийские настроения. Сейчас белорусский протест такого характера не носит, но подобные настроения могут появиться",- добавил Котов.

Как сообщалось ранее, беларуское государство временно ограничило въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.