Командира полка "Азов" Ярослава Бабича нашли повешенным - Линько В воскресенье, 25 июля, нашли повешенным одного из командиров полка специального назначения "Азов".

Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших На Луганщине в результате пожаров скончались уже 11 человек. Украинские военный отметили, что пожары спровоцированы атакими пророссийских боевиков. Украинский бец с позывным "Марс" поведал, что украинские военнослужащие хотели потушить пожары, однакороссийские наемники открыли по ним огонь. Об этом сооющает УРА-Информ со ссылкой наВВВ ТСН.

Первая страна в Европе вводит локдаун: ситуация ухудшается В среду чешское правительство решило ввести дополнительные ограничения из-за растущего числа коронавирусных инфекций. С четверга будут закрыты все магазины, кроме магазинов с основными товарами, а также большинство предприятий сферы обслуживания.

У Шотландії потяг зійшов з рейок, є жертви Через штормову погоду в Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг. В результаті даної пригоди померли три людини, ще шість отримали поранення. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на агентство Associated Press.

Пандемія вийшла з-під контролю в великих містах - ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відзначає динамічне зростання числа коронавірусних інфекцій в Європі. Ситуація з пандемією в Італії в деяких відносинах драматична, сказав урядовий комісар з санітарним кризам Доменіко Аркур.

Протести в Ефіопії: загинули 166 осіб В Ефіопії в ході масових протестів померли як мінімум 166 громадян. З них 11 осіб працювали в службі безпеки. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на BBC.