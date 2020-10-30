Погиб экс-кандидат в президенты Украины: подробности смерти Бабича

На 67 году жизни 29 октября 2020 года ушел из жизни бывший народный депутат Украины Валерий Бабич. Официально причиной смерти политика является коронавирусная инфекция. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-секретаря "Украинского союза предпринимателей и промышленников" Марина Кинах.
"Сегодня от этой страшной болезни ушел мужчина большого сердца, доброй души, огромного ума – Валерий Георгиевич Бабич"
- отметила Марина Кинах.
Стоит отметить, что она выразила свои глубочайшие соболезнования родственникам чиновника, друзьям, а также коллегам.
Как стало известно ранее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает динамичный рост числа коронавирусных инфекций в Европе. Ситуация с пандемией в Италии в некоторых отношениях драматична, сказал правительственный комиссар по санитарным кризисам Доменико Аркури.
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