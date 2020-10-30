Лавров разрабатывает план капитуляции – это сейчас единственная цель Москвы - политолог

Известный политолог Андрей Пионтковский считает, что такими действиями Россия просто предает Армению. Он также поделился своим мнением о том, как будет дальше развиваться ситуация в Нагорном Карабахе. Он считает, что все приведет к полной капитуляции РФ на Закавказье.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

"Лавров разрабатывает план капитуляции – это сейчас единственная цель Москвы. Лавров намерен отказаться от большинства азербайджанских районов. Вскоре мы на практике увидим откровенную сдачу Россией Карабаха", — считает политолог.

Эксперт отметил, что точкой невозврата стала дата 19 октября, когда президент России публично заявил, что не пойдет на конфликт с Турцией. По мнению Пионтковского, такие слова Путина резко воспринял народ в Армении и был недоволен такими действиями Кремля, но критика не повлияет на решение главы РФ.

Ранее мы сообщали, что в Нагорном Карабахе снова провалилось перемирие.