10:53 30.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Лавров разрабатывает план капитуляции – это сейчас единственная цель Москвы - политолог

Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном открыто сказал, что Россия не будет включаться в войну с Турцией.

Лавров разрабатывает план капитуляции – это сейчас единственная цель Москвы - политолог

Известный политолог Андрей Пионтковский считает, что такими действиями Россия просто предает Армению. Он также поделился своим мнением о том, как будет дальше развиваться ситуация в Нагорном Карабахе. Он считает, что все приведет к полной капитуляции РФ на Закавказье.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

"Лавров разрабатывает план капитуляции – это сейчас единственная цель Москвы. Лавров намерен отказаться от большинства азербайджанских районов. Вскоре мы на практике увидим откровенную сдачу Россией Карабаха", — считает политолог.

Эксперт отметил, что точкой невозврата стала дата 19 октября, когда президент России публично заявил, что не пойдет на конфликт с Турцией. По мнению Пионтковского, такие слова Путина резко воспринял народ в Армении и был недоволен такими действиями Кремля, но критика не повлияет на решение главы РФ.

Ранее мы сообщали, что в Нагорном Карабахе снова провалилось перемирие.


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