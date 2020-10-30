16:42 30.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247336:labazovych

Это самые грязные выборы в истории - Азаров о ситуации в Украине

Свои мнением по поводу проведения местных выборов в Украине поделился бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его мнению, выборы в стране были самыми грязными в истории.

Это самые грязные выборы в истории - Азаров о ситуации в Украине

Он заявил, что было очень много фальсификаций и даже сказал, что те, кто набрал более 50 процентов голосов, точно выиграли несправедливо.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Эти выборы войдут в историю Украины как самые грязные, а также нечестные и максимальным образом сфальсифицированные. Стоит учесть, что голосование более 50% избирателей за отдельного кандидата является фальсификацией на 100%. В этом плане особенно отличился Виталий Кличко", — написал экс-премьер.

В тоже время подписчики не согласились с таким высказыванием бывшего премьер-министра Украины.

"Завидуй молча", "Это называется старческая амнезия, когда забываешь фальсификации на выборах президента в 2004 году и начинаешь писать хре**", "дед, это были честные и открытые выборы. то, что твои подельники проиграли, их собственная вина" – пишут пользователи социальной сете.

Ранее Азаров в очередной раз заступился за Российскую Федерацию.


Поделиться

Читайте также:
 
В ОБСЕ рассказали, когда стоит ожидать проведения выборов в ОРДЛО Государство оставит себе Хлеб Украины, ГПЗКУ и Артем соль: Кабмин исключил компании из списка приватизации Что будет с Донбассом: Украина может пойти планом "Б" Погиб экс-кандидат в президенты Украины: подробности смерти Бабича
Проишествия
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок
  • 12:29 Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел
  • 12:55 "Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя
  • 11:12 Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив