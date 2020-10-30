Это самые грязные выборы в истории - Азаров о ситуации в Украине

Он заявил, что было очень много фальсификаций и даже сказал, что те, кто набрал более 50 процентов голосов, точно выиграли несправедливо.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Эти выборы войдут в историю Украины как самые грязные, а также нечестные и максимальным образом сфальсифицированные. Стоит учесть, что голосование более 50% избирателей за отдельного кандидата является фальсификацией на 100%. В этом плане особенно отличился Виталий Кличко", — написал экс-премьер.

Эти выборы войдут в историю как самые грязные, нечестные, максимально сфальсифицированные



Стоит помнить, что голосование более 50% избирателей за какого-то кандидата – это 100% фальсификация



Особенно отличился в этом Кличко pic.twitter.com/Ij9wwogfx8 — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) October 30, 2020

В тоже время подписчики не согласились с таким высказыванием бывшего премьер-министра Украины.

"Завидуй молча", "Это называется старческая амнезия, когда забываешь фальсификации на выборах президента в 2004 году и начинаешь писать хре**", "дед, это были честные и открытые выборы. то, что твои подельники проиграли, их собственная вина" – пишут пользователи социальной сете.

Ранее Азаров в очередной раз заступился за Российскую Федерацию.